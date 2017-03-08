Порошенко накануне 8 марта встретился с женщинами-военнослужащими

Президент Петр Порошенко накануне Международного женского дня встретился с женщинами-военнослужащими и волонтерами, представительницами искусства, культуры и науки, врачами, учительницами и учеными Украины. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

«С такими женщинами наше самое лучшее в мире войско точно непобедимо. С такими женщинами, я не сомневаюсь, победа над врагом, агрессором и оккупантом, который вторгся на нашу землю ‒ точно неизбежна», ‒ сказал Порошенко в ходе встречи.

Президент поблагодарил женщин, которые «защищают Украину и помогают мужчинам на фронте, за патриотизм, отвагу и решительность в защите родной земли».

Он отметил, что в настоящее время в Вооруженных силах Украины проходят военную службу и работают около 54 тысяч женщин, из которых почти 20 тысяч ‒ военнослужащие.

Президент заявил, что с начала этого года на военную службу по контракту пришли более тысячи женщин и еще более двух тысяч защитниц получили статус участника боевых действий.

Глава государства вручил присутствующим государственные награды и отличия.

По решению Генассамблеи ООН 8 марта отмечается, как Международный день борьбы за права женщин и международный мир. Исторически появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию.

В Украине и России этот день официально отмечается как Международный женский день.