В Косово планируют создание регулярной армии – несмотря на возражения сербов

Президент Косово Хашим Тачи обратился к парламенту страны с предложением преобразовать силы безопасности страны в регулярную армию. В поданном 7 марта законопроекте говорится, что «превращение Сил безопасности Косово в армию является нормальным шагом суверенного и независимого государства».

«Такая правовая инициатива, направленная на защиту территориальной целостности и суверенитета, сохранения мира и защиты» Косово, одновременно будет способствовать региональному «миру и стабильности», утверждает Тачи.

План президента Косово требует двух третей голосов депутатов парламента. Для этого необходима поддержка со стороны законодателей, которые являются сербами по национальности. Тачи признал, что этническое сербское меньшинство Косово выступает против его предложений.

Заместитель премьер-министра Косово, серб Бранимир Стоянович заявил, что изменение статуса сил безопасности страны будет неконституционным и сербские представители будут требовать уважения к положениям Конституции, которые регулируют эти вопросы. Стоянович добавил, что Тачи не обсуждал свои идеи с сербскими лидерами.