В Москве запланирована фотовыставка про Бахчисарай

В Российской государственной библиотеке искусств (г. Москва) на 9 марта запланировано открытие фотовыставки «Памятники Бахчисарая в объективе фотокамеры, 1910-е». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма, подконтрольного России.

«Фотовыставка станет главным событием проекта, посвященного 100-летию Бахчисарайского музея, 140-летию его основателя и первого директора Усеина Боданинского, 95-летию Российской государственной библиотеки искусств и предстоящему 150-летию ее основателя Александра Фомина. На выставке будет экспонироваться 50 фотодокументов из фондов Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника», – сообщила пресс-служба.

Ожидается, что для этой экспозиции Политехнический музей впервые предоставит модели фотокамер, оборудование и фотоаксессуары начала прошлого века, которые могли использовать авторы снимков.

В программе проекта запланирован ряд мероприятий: лекции об особенностях застройки и архитектуры Бахчисарая, вечера крымскотатарской поэзии, кинопоказ, посвященный образу легендарного народного героя Алима. Копии фильмов 1916 и 1926 годов предоставляют Госфильмофонд России и коллекционер Низами Ибраимов.

Организаторы заявляют, что выставка будет открыта для посещения до 23 марта 2017 года.