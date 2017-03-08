Работникам завода в Евпатории погасили долги по зарплате в 1,4 млн рублей – прокуратура

Перед работниками евпаторийского завода «Вымпел» погашена задолженность по зарплате в размере 1,4 млн рублей, утверждает прокуратура Крыма, подконтрольная России.

«Выявлены нарушения, связанные с несвоевременной выплатой заработной платы. Так, работникам не выплатили заработанное за декабрь 2015 г. – январь 2016 г., в результате чего образовалась задолженность в размере 1,4 млн рублей. По результатам его рассмотрения задолженность погашена, восстановлены права 87 производителей электротехнических устройств», – утверждает пресс-служба.

По информации ведомства, прокурором в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП России (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Представители трудового коллектива и администрации «Вымпела» пока не комментировали ситуацию.

По данным Министерства труда и социальной защиты Крыма, подконтрольного России, задолженность по заработной плате на полуострове по состоянию на март 2017 года составляет 73,9 млн руб.