Документы об упрощении визового режима для Грузии опубликованы в Официальном журнале ЕС

Документы по либерализации визового режима Евросоюза для граждан Грузии 8 марта опубликованы в Официальном журнале ЕС. Документы вступят в силу через 20 дней, а значит, с 28 марта между ЕС и Грузией может заработать безвизовый режим.

Этот режим означает, что граждане Грузии, которые имеют биометрические паспорта, смогут находиться на территории ЕС (точнее, «шенгена») без виз не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Безвизовый режим для Грузии Европарламент поддержал 2 февраля, после этого договоренности подтвердили еще в нескольких этапах в соответствии с требованиями европейской бюрократии.

Аналогичный режим с ЕС ожидает Украина.

14 февраля во Брюсселе утвердили новый механизм прекращения безвизовых режимов – это было условием для либерализации визового режима между ЕС и Грузией, а также Украиной.