В Конгрессе США назначили дату первого публичного слушания по российскому влиянию на выборы

Комитет по разведке Палаты представителей американского Конгресса назначил на 20 марта первое публичное слушание по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Председатель комитета Дэйв Нуньес заявил 7 марта, что планирует провести серию общественных слушаний, и призвал свидетельствовать на первом слушании директора ФБР Джеймса Коми и директора Агентства национальной безопасности адмирала Майка Роджерса.

Нуньес добавил, что среди приглашенных на заседание комитета по разведке также бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер, бывший директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан и бывший исполняющий обязанности министра юстиции Салли Йейтс.

В январе спецслужбы США обнародовали отчет, в соответствии с которым, по их оценкам, президент России Владимир Путин приказал провести «кампанию влияния» с целью подорвать доверие к избирательной системе США и дискредитировать соперницу Дональда Трампа Хиллари Клинтон. Сейчас, по сообщениям прессы, Федеральное бюро расследований США расследует контакты и деловые связи ряда тогдашних и нынешних помощников Трампа с российскими чиновниками.

Президент США Дональд Трамп и представители Кремля называют скандалы вокруг контактов представителей нынешней американской власти «охотой на ведьм».