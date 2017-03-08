В Киеве во время феминистского марша полиция задержала несколько человек

В Киеве во время феминистского марша 8 марта полиция задержала нескольких человек. Как видно из трансляции Радіо Свобода, сейчас речь идет о задержании не менее двух человек.

Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, причины задержания пока неизвестны и полиция ничего не поясняет, но у задержанных были бутылки с зеленкой и кефиром.

Один из задержанных мужчин сказал журналистам, что пришел, чтобы выразить несогласие с требованиями участников марша.

Организаторы позиционируют марш как акцию против институционального насилия над женщинами. Во время шествия звучат лозунги с требованием соблюдения прав человека, а также против гендерной дискриминации. К акции присоединились в том числе представители правозащитной организации «Международная амнистия».