В Севастополе беспрепятственно торгуют краснокнижными первоцветами

Накануне 8 марта в Севастополе на рынках развернулась массовая торговля букетами разных первоцветов, в частности подснежников. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На улицах и рынках Севастополя продают подснежники, крокусы, цикламен, пролеску, первоцвет, веснянку и другие цветы. В разговоре с корреспондентом Крым.Реалии, продавцы сказали, что к ним ни разу не подходили полицейские или сотрудники экологической инспекции.

Некоторые виды растений, например, подснежник складчатый – эндемики Крыма. Они растут только на полуострове. Экологи считают, что массовое вырывание растений может привести сокращению численности и в перспективе – к исчезновению вида.

В феврале 2017 года подконтрольное России Министерство экологии и природных ресурсов Крыма заявило, что выявило в феврале 2017 года 28 фактов незаконной реализации около 12 тысяч побегов подснежника, занесенного в Красную книгу Крыма.