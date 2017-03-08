Еврокомиссия: борьба за гендерное равенство должна продолжаться

Комиссары Еврокомиссии выпустили совместное заявление к 8 марта и заявили, что борьба за гендерное равенство и права женщин в Европе должна продолжаться. Текст заявления опубликован на Facebook-странице украинского представительства Европейского союза.

«Мы не должны и мы не остановимся в нашей борьбе за гендерное равенство; за то, чтобы сделать мир вокруг женщин и девушек безопасным, за предоставление им возможности полностью реализовать свой потенциал», ‒ говорится в заявлении.

В документе отмечается, что в Европе и за ее пределами нужно сделать многое для защиты прав женщин. В частности говорится, что часто именно женщины наиболее уязвимы во время конфликтов, в ситуациях, касающихся миграции и перемещения, а также в местах, где ситуация с бедностью и изменениями климата является тяжелой. Как отмечают авторы заявления, растет в геометрической прогрессии количество женщин-жертв торговли людьми, которые попадают в ЕС в рамках действующего миграционного контекста.

Заявление подписали вице-президенты Еврокомиссии Франс Тиммерманс и Федерика Могерини, еврокомиссар по юстиции, правам потребителей и гендернему равенству Вера Юрова и другие.

По решению Генассамблеи ООН 8 марта отмечается, как Международный день борьбы за права женщин и международный мир. Исторически появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию.

В Украине и России этот день официально отмечается как Международный женский день.