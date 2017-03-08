Украина в суде в Гааге представила доказательства по поводу действий России на Донбассе

Украинская делегация в Международном суде ООН 8 марта выступила с доказательной базой о том, что действия России на востоке Украины, ее финансовая и материальная поддержка вооруженных группировок сепаратистов – это не что иное, как спонсирование терроризма.

Накануне такие утверждения были опровергнуты представителями России.

«Россия заявляет о запрете финансирования терроризма на востоке Украины, а тем временем, финансирует террор. В Крыму Россия заявляет об искоренении всех форм расовой и этнической дискриминации, в свою очередь, ведет там кампанию культурного уничтожения в отношении нерусских этнических групп », – заявил Гарольд Гонджа Ко, докладчик от украинской стороны, профессор международного права из Нью-Йорка.

Украина повторила обращения в Международный суд о введении временных мер на время рассмотрения дела.

Среди них – добиться от России немедленного прекращения материальной и иной поддержки «групп, которые прибегали к актам терроризма против гражданских лиц в Украине». Также Украина просит оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не совершали подобных актов. Среди требований украинской стороны –воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать насильственные исчезновение крымских татар.

6 марта во Международном суде (Гаага, Нидерланды) – главном судебном органе ООН – начались публичные слушания по иску Украина против России. Во время слушаний уже выступили и украинская, и российская стороны.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт, в результате которого погибли, по данным ООН, почти 10 000 человек. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».