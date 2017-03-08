Украинский суд рассматривает жалобу крымчанина, осужденного за организацию перемещения мигрантов

Апелляционный суд Винницкой области 3 марта приступил к рассмотрению апелляционной жалобы крымчанина Ридвана Абилева, осужденного на 7 лет за организацию незаконного перемещения мигрантов через границу. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Абилева Владимир Саушкин.

По его словам, на первом заседании Апелляционного суда защита заявила ходатайство об истребовании копии допроса ключевого свидетеля.

Адвокат отметил, что его подзащитный был доставлен из СИЗО и присутствовал на судебном заседании. Следующее заседание назначено на 20 марта.

СБУ обвинила 30-летнего экс-бойца добровольческого батальона «Крым» Ридван Абилева в организации незаконного перемещения мигрантов через государственную границу Украины. До оглашения приговора Абилев находился на свободе под залогом в 121 тысячу гривен. Абилев не имеет статуса участника боевых действий. Но известно, что он участвовал в АТО на территории Донецкой области.

Добровольческий батальон «Крым», сформированный из крымских татар, участвовал в боевых действиях на востоке Украины в 2014 – 2015 годах, а затем был расформирован.