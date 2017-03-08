В Нальчике прошел митинг памяти жертв депортации балкарского народа

В Нальчике прошел митинг памяти у мемориала жертвам репрессий и депортации балкарского народа в Среднюю Азию. Об этом сообщает в среду корреспондент агентства «Интерфакс-Юг».

Собравшиеся у мемориала в среду стали зрителями литературно-музыкальной композиции, посвященной трагической дате. Память погибших почтили минутой молчания и мусульманской молитвой. Представители законодательной и исполнительной власти, общественных организаций республики возложили цветы к мемориалу.

В тексте обращения главы Кабардино-Балкарской республики Юрия Кокова, опубликованном на его официальном сайте, говорится, что 8 марта омрачено для жителей Кабардино-Балкарии трагическими испытаниями. «73 года назад балкарский народ в результате преступной акции правящего режима подвергся насильственной депортации. Жители республики разделяют горечь потерь, чтут память всех жертв политических репрессий», – говорится в обращении главы Кабардино-Балкарии.

Балкары – небольшая тюркоязычная и преимущественно мусульманская этническая группа. 8 марта 1944 года около ста тысяч балкарцев были депортированы в Центральную Азию органами НКВД по приказу Иосифа Сталина, который обвинил их в сотрудничестве с нацистской Германией.

Те, кто пережил депортацию, смогли вернуться на Северный Кавказ в 1957 году, после того как Верховный Совет Советского Союза восстановил Кабардино-Балкарскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в составе Российской Федерации.