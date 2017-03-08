В ООН раскритиковали Трампа за политику в отношении мигрантов

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выразил обеспокоенность новой миграционной политикой Администрации США, в частности – 90-дневным запретом на выдачу виз гражданам шести преимущественно мусульманских стран: Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

Комиссар ООН подчеркнул, что новая политика может вызвать резкий рост количества людей, которых депортируют. Это, по его словам, может привести к нарушению международного права, а именно – Конвенции ООН о беженцах, запрещающей принудительное возвращение на родину жертв войны, насилия или преследования.

Зейд Раад аль-Хусейн призвал новое руководство США к взвешенной политике в отношении мигрантов и этнических меньшинств. «Очернение таких групп, как мексиканцы или мусульмане, ложные утверждения, будто мигранты осуществляют больше преступлений, чем граждане США, являются вредными и разжигают ксенофобию», – отметил комиссар.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп подписал новый указ, касающийся миграционной политики США и в частности предусматривает временный запрет на въезд гражданам ряда стран.