Задержанных в Москве участниц акции к 8 марта отпустили из полиции

Задержанных в Москве участниц акции к Международному женскому дню и журналисток отпустила полиция. Об этом сообщает портал «ОВД-инфо».

По данным издания, полиция провела с задержанными профилактическую беседу, у нескольких человек сняли отпечатки пальцев. Протоколы о нарушении не составляли.

Ранее в этот день в Москве задержали 4 участниц акции по случаю Международного женского дня, которые вывесили на кремлевской стене транспарант «200 лет мужчины у власти. Долой!», а также фотографа и двух журналисток.