Представитель Украины на суде в Гааге: Россия дискриминирует крымских татар

Представитель интересов Украины Джонатан Гимблетт в Международном суде ООН заявил, что Россия дискриминирует крымских татар и этнических украинцев. Об этом он сказал на заседании 8 марта, реагируя на выступление российской стороны в суде накануне.

«Россия воспринимает крымских татар и украинский как препятствие для российского доминирования в Крыму», – сказал он.

По словам Гимблетта, комментируя ситуацию в Крыму, российская сторона во время суда в Гааге «представила альтернативную реальность».

Представитель интересов Украины опроверг заявление российской стороны, что российская власть прилагает усилия для обеспечения прав человека в Крыму. Джонатан Гимблетт в частности напомнил о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, а также об исчезновении крымских татар на полуострове.

Гимблетт также напомнил, что российская Конституция Крыма все равно признает как русский, так и украинский и крымскотатарский язык, но по факту на полуострове господствует русский язык. В частности, сказал он, абсолютное большинство медиа на полуострове русскоязычные – так же, как и, например, вывески на административных зданиях. Джонатан Гимблетт отметил, что аналогичное состояние дел распространяется и на образование на полуострове.

Накануне российская сторона на суде в Гааге опровергала обвинения в дискриминации и нарушении прав крымских татар и украинцев в Крыму.

6 марта во Международном суде (Гаага, Нидерланды) – главном судебном органе ООН – начались публичные слушания по иску Украина против России. Во время слушаний уже выступили и украинская, и российская стороны.

Украина ходатайствовала о введении временных мер на время рассмотрения дела.

Среди них – добиться от России немедленного прекращения материальной и иной поддержки «групп, которые прибегали к актам терроризма против гражданских лиц в Украине». Также Украина просит оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не совершали подобных актов. Среди требований украинской стороны –воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать насильственные исчезновение крымских татар.