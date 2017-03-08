Овсянников подписал самую большую поздравительную открытку в Крыму

Подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников поздравил крымских женщин с Международным женским днем, подписав 18-ти метровую поздравительную открытку, которую установили в городе. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Самый красивый способ выразить свои чувства – это написать о них. Поэтому я с удовольствием откликнулся на предложение принять участие в акции «Напишите о любви!», и оставить свое пожелание для всех женщин города», – заявил Овсянников.

В Международный женский день Севастополь украсила самая большая поздравительная открытка в Крыму. В рамках акции «Напишите о любви!».

Поздравительная открытка у центрального входа в Дворец детского и юношеского творчества будет доступна весь день каждому, кто хочет обратиться к женщинам со словами любви и благодарности.