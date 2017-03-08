В Крыму собрали отрицательное со всей России – правозащитница

В плане нарушений прав человека в Крыму собраны все отрицательные тенденции со всей России. Об этом 8 марта в комментарии Крым.Реалии заявила правозащитница Александра Крыленкова.

Она утверждает, что в Крыму применяются не только методы, отработанные силовиками на Кавказе, но и практики других регионов.

«Сравнивать можно по самым разным критериям. Например, в Башкирии с верующими мусульманами такая же ситуация, как в Крыму (обыски, аресты по «делу Хизб ут-Тахрир» – КР). А в Краснодарском крае такая же ситуация, как в Крыму со свободой собраний (практика повсеместных запретов публичных мероприятий, инициируемых непровластными силами – КР)», – отметила правозащитница.

По информации правозащитницы, ситуация на Кавказе несколько отлична от крымской.

«Не хочу делать огульных заявлений по поводу повторения «кавказского сценария» в Крыму. Действительно, в Крыму похищения людей проходят по чеченскому сценарию. Но их в Крыму намного меньше. И нет целого ряда свойственных Чечне похищений и последующих убийств. Угрозы соседям за преследования, действительно, во многом похожи на какие-то кавказские сценарии. Но в Крыму они, насколько я могу судить, все равно носят немного другой характер», – заявила Крыленкова.

«Единственное, что можно сказать определенно: это то, что Крым собрал со всей России отрицательные тенденции. И применяет их по-своему, по-крымски и в разной степени», – дабавила правозащитница.

Давление на нелояльных к российской политике людей, с которым сейчас сталкиваются жители аннексированного Крыма, раньше «прошли» активисты в кавказском регионе. Об этом Крым.Реалии сообщил российский журналист, внештатный корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призвало Россию прекратить оказание давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».