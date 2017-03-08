Полиция: после феминистического марша в Киеве составили четыре админпротокола

Во время женского марша 8 марта в Киеве четырех человек доставили в полицию, на них составлены административные протоколы. Об этом в комментарии Радіо Свобода сообщила начальник управления коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

По ее словам, личности всех установлены, админпротоколы составлены по ст.173 Кодекса об административных правонарушениях Украины (мелкое хулиганство).

В Киеве по случаю Международного женского дня в среду прошли феминистическим маршем. Целью акции, как заявляли ее организаторы, было выступить против институционального насилия над женщинами.

Во время шествия полиция задержала несколько человек, которые имели при себе бутылки с кефиром и зеленкой. Некоторых из активистов задержанные успели облить зеленкой.