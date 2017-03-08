Радио Крым.Реалии. Почему российские банки бегут из аннексированного Крыма?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о неуклонном снижении количества банков в аннексированном Крыму. Как обстоят дела с банковской системой на полуострове? Почему количество российских банков на полуострове постоянно снижается и когда в аннексированный Крым зайдут крупные финансовые игроки? На эти вопросы ответят главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран и украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса. Ведущий программы – Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org