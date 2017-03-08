В Петербурге сообщают о задержании участников феминистской акции

В Санкт-Петербурге 8 марта на Невском проспекте полиция задержала 14 участников феминистской акции. Об этом сообщил фотограф Давид Френкель на своей странице в Твиттере.

«Похоже, что всего 14 человек задержано, одну отпустили из 78 оп с родителями», – написал Френкель.

По данным издания «Росбалт», в акции принимали участие около 50 активисток.

Они установили куклу с изображением девушки-ниндзя, которая отрывает голову представителям государства и церкви. Участницы акции скандировали в адрес полиции: «Хоть бы раз поступили по совести».

Утром 8 марта в Москве полиция задержала активисток, которые вывесили на кремлевской стене транспарант «200 лет мужчины у власти. Долой!». Позже активисток отпустили из полиции.

Международный женский день – ежегодный праздник, который отмечают 8 марта. Впервые праздновался в 1909 году в США по инициативе Социалистической партии Америки. В СССР и странах советского блока 8 марта считался государственным праздником.

В 1977 году Организация Объединенных Наций объявила 8 марта Международным днем борьбы за права женщин и международный мир.