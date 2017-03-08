В Крыму сообщили о ДТП, в результате которого погибла 19-летняя девушка

В Крыму в пгт. Нижнегорский 7 марта на пешеходном переходе насмерть сбили 19-летнюю девушку. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала ведущая программ Крым.Реалии Халисе Зинедин.

«В районе аптеки «Юрий» и магазина «Викинг» на пешеходном переходе была сбита на смерть девушка Диана Басирова, которая шла в магазин за тортом. Сбила ее сотрудница милиции Нижнегорского РОВД Виктория Марченко-Волошина, жена ГАИшника Нижнегорского района, которая находилась в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении.

Халисе Зинедин утверждает, что «девушка была зверски сбита, а водитель автомобиля даже не пыталась остановиться».

«В настоящее время с Марченко-Волошиной пытаются всячески снять все обвинения. За ней это уже третий случай сбивания людей и все случаи были безнаказанны, так как она и ее муж работают в правоохранительных органах», – добавила Халисе Зинедин.

Крымские правоохранители эту информацию пока не комментировали.

По данным ведомства, за 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.