Афганистан: не менее 30 человек погибли в результате нападения на госпиталь в Кабуле

В Министерство обороны Афганистана заявили, что более 30 человек погибли и десятки получили ранения в результате нападения 8 марта на военный госпиталь в Кабуле. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Чиновники сообщили, что трое неизвестных в белых халатах начали стрелять после того, как террорист-смертник взорвал себя у заднего входа в объект, который расположен недалеко от двух гражданских больниц в дипломатическом квартале Кабула, который находится под усиленной охраной.

«Более 30 были убиты и более 50 получили ранения», – заявил пресс-секретарь министерства обороны афганистана Давлат Вазири.

Ондобавил, что нападение спровоцировало этажный бой с силами безопасности, который продолжался в течение нескольких часов.

В министерстве здравоохранения страны сообщили, что нападавшие были одеты как медики, они были убиты после того, как спецназ высадился на крыше больницы с военного вертолета.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.