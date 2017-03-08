Ужгородские активисты заявили о срыве акции за права женщин

В Ужгороде активисты заявляют о срыве акции в поддержку прав женщин и ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин. Об этом 8 марта сообщает Радіо Свобода.

На видео, опубликованном одной из участниц акции, в частности видно, как неизвестные забирают у активистов плакаты.

Участница акции называет причастным к срыву мирного собрания руководителя националистического движения «Карпатская Сечь» Тараса Деяка. Сам он на своей странице в Фейсбуке подтвердил, что выступает против акции, потому что она «направлена на уничтожение основ украинского общества».

В украинской полиции инцидент пока не комментировали.

Акции в поддержку прав женщин 8 марта состоялись в ряде украинских городов. В Киеве по итогам женского марша по случаю Международного женского дня полиция составила четыре административных протокола.