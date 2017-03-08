Украина попросила Международный суд ООН защитить украинцев и крымских татар

Украинская сторона призвала Международный суд ООН принять меры, которые позволят защитить крымских татар и украинцев в Крыму. Об этом 8 марта заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая возглавляет украинскую делегацию в Гааге.

«Украина просит введения ограничительных мер, чтобы предотвратить появлений событий, которые нанесут вред украинским гражданам. Мы подчеркиваем необходимость срочной защиты крымскотатарской и украинской общины в Крыму, которые сталкиваются с притеснениями и препятствиями, из-за чего их культурная идентичность подвергается угрозе», – заявила Зеркаль.

Раньше на суде в Гааге украинская сторона заявляла, что Россия дискриминирует крымских татар.

Накануне российская сторона на суде в Гааге опровергала обвинения в дискриминации и нарушении прав крымских татар и украинцев в Крыму.

6 марта во Международном суде (Гаага, Нидерланды) – главном судебном органе ООН – начались публичные слушания по иску Украина против России. Во время слушаний уже выступили и украинская, и российская стороны.

Украина ходатайствовала о введении временных мер на время рассмотрения дела.

Среди них – добиться от России немедленного прекращения материальной и иной поддержки «групп, которые прибегали к актам терроризма против гражданских лиц в Украине». Также Украина просит оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не совершали подобных актов. Среди требований украинской стороны –воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать насильственные исчезновение крымских татар.