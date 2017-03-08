В Севастополе сообщили, что с начала года в ДТП погибли восемь человек

С начала года в Севастополе в ДТП погибли восемь человек. Об этом заявил подконтрольный Кремлю и.о. начальника управления гражданской защиты города Евгений Поляков, сообщают «РИА Новости Крым».

Он утверждает, что за последнюю неделю в Севастополе произошло 79 ДТП, в результате которых пострадали 20 человек и погибли трое.

«Два смертельных ДТП произошли на дороге Севастополь-Инкерман. В первом случае водить автомобиля Skoda сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Во втором случае при лобовом столкновении автобуса Higer с автомобилем Mersedes погиб водитель легковой машины. Две недели тому на этой же дороге также произошло два смертельных ДТП», – заявил Поляков.

В подконтрольной Кремлю дорожной инспекции Крыма сообщают, что за 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.