Жебривский: электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновили

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Об этом 8 марта на своей странице в Фейсбуке написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Утром работники станции в сопровождении взрывотехников и представителей СЦКК и ОБСЕ зашли на ДФС, провели все необходимые работы по подключению и запустили станцию в работу», – написал Жебривский.

Он добавил, что ремонтникам предприятия «Вода Донбасса» пока не предоставили возможности осмотреть поврежденные участки водопровода к Авдеевке.

Кроме того, о возобновлении работы Донецкой фильтровальной станции также сообщают сайты пророссийских боевиков на Донбассе..

5 марта в результате обстрелов снова произошло повреждение высоковольтной линии электропередач возле Авдеевки. Это привело к прекращению электроснабжения города и Донецкой фильтровальной станции, которая подает в город воду. ДФС расположена между Авдеевкой и Ясиноватой.

7 марта Жебривский сообщил о восстановлении в Авдеевке линии электроснабжения.