Джанкойские полицейские 8 марта дарили женщинам цветы – СМИ

В Джанкое сотрудники российской госавтоинспеции города в честь Международного женского дня дарили цветы женщинам-водителям. Об этом 8 марта сообщает издание «Ворота Крыма».

«На улицах города Джанкоя инспекторы ГИБДД останавливали автомобили, за рулем которых были женщины. Это, уже ставший традиционным, — сюрприз к 8 Марта.Сотрудники полиции говорили приятные слова и дарили женщинам цветы», – отметили в издании.

Международный женский день – ежегодный праздник, который отмечают 8 марта. Впервые праздновался в 1909 году в США по инициативе Социалистической партии Америки. В СССР и странах советского блока 8 марта считался государственным праздником.

В 1977 году Организация Объединенных Наций объявила 8 марта Международным днем борьбы за права женщин и международный мир.