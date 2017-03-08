Российские банки в Крыму хотели «прощения грехов» от власти – финансист

Российские банки, которые после аннексии Крыма начали работать на полуострове, полагали что регуляторы будут закрывать глаза на невыполение ими требований российского законодательства. Однако этим планам не суждено было сбыться. Об этом 8 марта в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран.

«Владельцы тех банков думали, что им за участие в бизнесе в Крыму простят грехи, которые совершались на территории России. Эти расчеты не оправдались и банков осталось около десяти, сейчас уже даже меньше, потому что последний «К2 Банк» закрыл филиал и операционный офис в Крыму, а все вклады можно получить в городе Черкесск. Те банки, которые отмывали деньги, у них отобрали лицензии. То ли у них была введена временная администрация, то ли отбиралась лицензия, но они не могли оставаться в Крыму. Мелкие банки боятся санкций, закрывают отделения самостоятельно», – подчеркнул Шапран.

Финансист добавил, что в Крыму, вопреки заявлениям подконтрольной Кремлю власти полуострова, не увеличивается кредитование населения. На самом деле, сообщил Шапран, кредиты выделяются не обычным крымчанам, а местным бюджетным организациям.

«Есть информация, что объемы кредитования растут, но там речь идет о каких-то технических кредитах, которые выделяются местным органам власти. Традиционно для российской экономики это один из важных видов кредитования, но он никак не влияет на деловую активность в Крыму», – резюмировал Шапран.

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В мае 2014 года правление Национального банка Украины приняло постановление №260, которым отзывались и аннулировались лицензии украинских банков в аннексированном Крыму. В результате уже к июню 2014 года банковские учреждения в Крыму прекратили свою работу.В этот период полноценно функционировали только два банка –севастопольский «Морской» и симферопольский Черноморский банк развития и реконструкции. Финансовые учреждения не ушли с полуострова, так как были изначально зарегистрированы в Крыму.

Первым российским банком, который появился в Крыму после аннексии, стал РНКБ, который поселился в бывших отделениях ПриватБанка. Одновременно с этим на полуостров зашел небольшой московский Генбанк. Крупнейшим финучреждением в Крыму стал банк «Россия», который почти сразу СШАвнесли в санкционный список. Системы Visa и MasterCard той же весной прекратили обслуживать карты, эмитированные этим банком.

В 2014 году на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Уже в 2014 году Центробанком России были отозваны лицензии у нескольких банков, которые открылись в Крыму. К лету 2015 года количество организаций в Крыму снизилось до 20. Весной 2016 года на полуострове насчитывалось 16 банков, это с учетом двух местных финучреждений. Сейчас их остается всего около 10.

На момент аннексии полуострова в Крыму успешно работало более 70 украинских банков, среди которых присутствовали не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом.