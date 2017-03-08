В Херсоне прошел женский марш против домашнего насилия

В Херсоне по случаю 8 марта прошел марш против домашнего насилия и за ратификацию Стамбульской конвенции. Об этом сообщает Радіо Свобода.

В марше приняли участие активисты ряда женских и правозащитных организаций, участники мероприятия – не только женщины, но и мужчины. Все они прошли с плакатами по центральной улице города, проспекту Ушакова, от площади Свободы до набережной.

Как сказала одна из организаторов марша Марина Усманова, цель мероприятия – предоставить празднику 8 марта новый смысл, восстановить эту дату как день борьбы женщин против гендерной дискриминации.

«Мы очень надеемся, что нас услышат. Несмотря на то, что 89% депутатов Верховной Рады – мужчины. Наша цель – показать: мы понимаем, чем на самом деле вызваны задержки с ратификацией Стамбульской конвенции», – сказала Усманова.

Стамбульская конвенция предусматривает криминализацию домашнего насилия. В ноябре 2016 года Верховная Рада Украины отложила ратификацию Стамбульской конвенции против насилия женщин и домашнего насилия и отправила соответствующий законопроект на доработку в профильный комитет.

Стамбульская конвенция была подписана от имени Украины 7 ноября 2011 года. По словам экспертов, необходимость ее ратификации обусловлена перспективой обретения Украиной членства в Европейском союзе и приближением действующего законодательства Украины к законодательству ЕС.