Пресс-атташе ЕС: санкции с России снимут не раньше возврата Крыма

Санкции Европейского Союза в отношении России могут быть сняты только в случае восстановления территориальной целостности Украины. Об этом 8 марта заявил пресс-атташе представительства ЕС в Украине Дэвид Стулик, сообщает телеканал «112 Украина».

«Условия для снятия санкций всем очень хорошо известны – нужно перестать нарушать международное право, нужно возобновить тот порядок, который был в связи с Крымом до его нелегальной аннексии. И пока эти условия не выполнены, страны-члены, которые должны принять это решение единогласно, просто не могут снять эти санкции», – заявил Стулик.

Раньше сообщалось, что в ЕС намерены продлить санкции за угрозу территориальной целостности Украины

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».