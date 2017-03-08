Крупные российские банки не пойдут работать в Крым – финансист

Российское руководство не сможет обязать крупнейшие банки России работать в аннексированном Крыму – в финансовых учреждениях хотят «больших европейских денег», а на полуострове слишком маленький рынок. Такое мнение 8 марта в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран.

«Российские крупные банки присутствуют на рынках американских депозитарных расписок, либо на рынке еврооблигаций. Они привлекали капитал, привлекали заемные ресурсы. Альтернатив и источников другого фондирования, кроме как западные рынки, сейчас у них нет. Китай, на который они надеялись, тоже сейчас переживает не лучшие времена», – сказал Шапран.

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В мае 2014 года правление Национального банка Украины приняло постановление №260, которым отзывались и аннулировались лицензии украинских банков в аннексированном Крыму. В результате уже к июню 2014 года банковские учреждения в Крыму прекратили свою работу.В этот период полноценно функционировали только два банка –севастопольский «Морской» и симферопольский Черноморский банк развития и реконструкции. Финансовые учреждения не ушли с полуострова, так как были изначально зарегистрированы в Крыму.

Первым российским банком, который появился в Крыму после аннексии, стал РНКБ, который поселился в бывших отделениях ПриватБанка. Одновременно с этим на полуостров зашел небольшой московский Генбанк. Крупнейшим финучреждением в Крыму стал банк «Россия», который почти сразу США внесли в санкционный список. Системы Visa и MasterCard той же весной прекратили обслуживать карты, эмитированные этим банком.

В 2014 году на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Уже в 2014 году Центробанком России были отозваны лицензии у нескольких банков, которые открылись в Крыму. К лету 2015 года количество организаций в Крыму снизилось до 20. Весной 2016 года на полуострове насчитывалось 16 банков, это с учетом двух местных финучреждений. Сейчас их остается всего около десяти.

На момент аннексии полуострова в Крыму успешно работало более 70 украинских банков, среди которых присутствовали не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом.