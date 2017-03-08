В Феодосии в Международный женский день устроили рыцарский турнир

В Феодосии состоялся показательный рыцарский турнир приуроченный к Международному женскому дню. Об этом 8 марта сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В лапидарном дворике музея древностей участники клубов исторических реконструкций устроили перформанс для женщин. Во время турнира были показаны рыцарские сражения, состязания, битвы, фрагменты исторических событий и музыкальные театрализованные представления.

«Такое ощущение, что я перенеслась в Средние века и оказалась на настоящем рыцарском турнире. Переживала, что кто-то насесет другому травмы», – рассказала в комментарии Крым.Реалии участница мероприятия.

После инсценированных рыцарских сражений, участники мероприятия дарили женщинам цветы. В показательных боях приняли участие и дети. Все желающие могли примерить доспехи и подержать в руках средневековое оружие.

Раньше сообщалось, что Джанкойские полицейские 8 марта дарили женщинам цветы.

Международный женский день – ежегодный праздник, который отмечают 8 марта. Впервые праздновался в 1909 году в США по инициативе Социалистической партии Америки. В СССР и странах советского блока 8 марта считался государственным праздником.

В 1977 году Организация Объединенных Наций объявила 8 марта Международным днем борьбы за права женщин и международный мир.