Радио Крым.Реалии: Что в Крыму думают о Путине?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о социологии в аннексированном Крыму. Как заявили в Федеральном агентстве по делам национальностей России, более 60% крымских татар поддерживают Владимира Путина и не одобряют политику Украины в отношении Крыма. Зачем российской власти нужны подобные социологические замеры? Насколько можно доверять их результатам? Эффективна ли российская пропаганда, направленная на крымских татар?

На эти вопросы ответят глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко и эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика Наталья Белицер. Ведущий – Сергей Громенко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org