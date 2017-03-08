В Симферополе автомобиль въехал в остановку, пострадали четыре человека – дорожная инспекция

В Симферополе в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта пострадали четыре человека. Об этом 8 марта заявили в пресс-службе подконтрольной Кремлю дорожной инспекции Крыма, сообщают «Новости Крыма».

«8 марта на пересечении проспекта Победы и улицы Кечкеметской водитель «Вольво» 1982 года рождения, по предварительным данным, не соблюдал скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и въехал в остановку. В результате аварии автомобиль перевернулся. Четыре человека в результате происшествия получили тяжелые травмы, погибших нет», – отметили в ведомстве.

Раньше в Крыму сообщили о ДТП, в результате которого погибла 19-летняя девушка.

За 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.