США подтвердили факт развертывания в России запрещенных ракет

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Пол Селва подтвердил, что Россия развернула новые крылатые ракеты наземного базирования средней дальности, которые нарушают «дух и намерение» соглашения о запрете таких ракет. Об этом 8 марта сообщает Радіо Свобода.

Как заявил генерал Пол Сельва на заседании комитета по делам силовых структур Палаты представителей, эти ракеты, которые на Западе обозначают как SSC-8, угрожают многим объектам США в Европе.

По его словам, Вашингтон считает, что Россия сознательно развернула эти ракеты, чтобы создать угрозу союзу НАТО и объектам в зоне ответственности НАТО.

Бывший президент США Барак Обама уже заявлял, что Россия этими ракетами нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1978 года, известный по сокращениям INF или РСМД, но нынешнее заявление стало первым публичным подтверждением предыдущих сообщений о том, что Россия уже тайно развернула эти ракеты .

В середине февраля пресса в США писала, что Россия уже развернула два дивизиона подобных ракет.

По сообщениям, Россия разрабатывала эти ракеты уже несколько лет вопреки предупреждениям США, что они нарушают определенные пункты заключенного договора. Москва заявляет, что договор не нарушает, а заявления Вашингтона называет «мегафонной дипломатией».