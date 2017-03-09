Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» призвал активизировать работу в области защиты прав человека

Севастополец Руслан Зейтуллаев, которого Россия удерживает в ростовском СИЗО, в письме призвал правозащитников активизировать работу в области защиты прав крымских татар и украинцев. Об этом 8 марта сообщили в группе «Слова свободы» в Фейсбуке.

«Хочу призвать активистов в Украине и за ее пределами активизировать свою работу в направлении давления на незаконные действия в Крыму с правами крымских татар, мусульман, журналистов, украинцев! Ведь только международным давлением можно добиться желаемого результата, и это не произойдет сразу, для этого нужна постоянная оживленность вокруг этой огромной проблемы», – написал Зейтуллаев в своем письме.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где с 1 июня слушалось дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», огласил 7 сентября приговор, согласно которому севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир», был приговорен к семи годам колонии общего режима. Севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по этому делу, получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Министерство иностранных дел Украины осудило организованный российскими властями «очередной судебный фарс» и потребовало от России немедленной отмены приговора.