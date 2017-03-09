Глава МИД Германии выступил за поэтапное снятие санкций с России – агентство

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что в случае прогресса России в выполнении Минских договоренностей, с нее могут поэтапно снять санкции. Об этом сообщает Радіо Свобода.

9 марта Зигмар Габриэль​ должен посетить Россию, где выполнение Минских договоренностей будет одной из главных тем его переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

На прошлой неделе, 2 и 3 марта, Зигмар Габриэль посетил Украину, где с ним встретились президент Петр Порошенко и глава МИДа Павел Климкин, которые изложили позицию Украины относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

Германия и председатель ее МИДа играют важную роль в так называемом «нормандском формате» переговоров об урегулировании ситуации на неподконтрольной Украине части Донбасса, вместе с Украиной, Францией и Россией.

Зигмар Габриэль, который также является вице-канцлером Германии, не раз выступал категорически против возможного ужесточения санкций в отношении России и за их постепенное ослабление в ответ на отдельные шаги Москвы для выполнения Минских соглашений.

Похожие мысли высказывали ранее и некоторые другие известные политики в странах Европейского союза.

Сейчас официальная политика ЕС относительно санкций, примененных к России, заключается в том, что те ограничения, связанные с агрессией Москвы на востоке Украины, могут быть отменены только после полного выполнения Россией Минских договоренностей, а те, что введены из-за аннексии Крыма, – после деоккупации полуострова.