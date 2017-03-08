В Польше прошли акции протеста против нарушений прав женщин

Более чем в 80 городах Польши прошли акции протеста женщин против нарушений их прав – среди прочего на аборты. Об этом 8 марта сообщает Радио Свобода.

В Варшаве участники акции пикетировали штаб-квартиру правящей партии «Право и справедливость», а также собрались на одной из центральных площадей города.

«Права женщин ясно прописаны в Конституции, но это не все. Это не значит, что они должным образом соблюдаются в нашей стране, и мы требуем изменить ситуацию – уважать наши права!» – заявила одна из участниц митинга.

Польские феминистки требуют также соблюдать права на аборты, которые в стране серьезно ограничены законодательством, упрощения доступа к противозачаточным таблеткам, а также равных с мужчинами заработных плат.

Многолюдные акции протеста прошли также в Познани, Вроцлаве, Щецине, Кракове и других польских городах. В некоторых местах состоялись также пикеты националистов и противников абортов, однако они были малочисленными.

Акции в поддержку прав женщин 8 марта состоялись в ряде украинских городов. В Киеве по итогам женского марша по случаю Международного женского дня полиция составила четыре административных протокола.