Ожидаем «грязи» от выступления России в Международном суде – Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины, председатель украинской делегации на слушании в Международном суде Елена Зеркаль заявила, что в четверг она ждет от выступления делегации России «много грязи, очень агрессивного и неприятного».

Как сказала она в эфире «Громадського» телеканала, «уровень грязи будет гораздо выше», чем во вторник, когда российская делегация выступила впервые.

Однако, по словам Зеркаль, судьи Международного суда являются опытными специалистами, которые хорошо понимают разницу между доказательствами и неподтвержденным фактам.

Украина судится в Международном суде, высшем судебном органе в системе ООН, который работает в Гааге в Нидерландах, против России, обвиняя ее в нарушении двух международных конвенций – Конвенции о борьбе по финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В ходе нынешних четырехдневных слушаний, начавшихся в понедельник, 6 марта, рассматриваются только меры, о которых просит Украина на время рассмотрения ее иска против России, который, по словам экспертов, может вообще длиться годами. Украина просит суд обязать Россию, в частности, прекратить поддержку финансированием, поставками оружия, оборудования и обучением групп, участвующих в террористических актах против мирного населения в Украине, а также прекратить преследование и ограничение прав крымских татар и украинцев в Крыму.

В предыдущие два дня украинская сторона изложила свои аргументы в поддержку иска и просьбы о мерах, российская сторона выступила с возражениями, которые Зеркаль назвала манипуляциями и искажениями. После выступления представителей Киева в среду Международный суд на следующий день, в четверг, еще раз предоставит слово представителям Москвы.