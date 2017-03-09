В Черноморском районе Крыма сообщают о вырубке 58 деревьев вдоль трассы

Во время рейда инспекторов подконтрольного Кремлю министерства экологии и природных ресурсов Крыма обнаружили массовую вырубку деревьев вдоль автодороги Черноморское – Раздольное. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что браконьеры вырубили на указанной территории 58 деревьев. Размер причиненного ущерба составил более 210 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что материалы по данному правонарушению направлены в отдел российского МВД по Черноморскому району для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Сообщается, что нарушителям грозит штраф от 500 тыс до 1 млн рублей.

Накануне подконтрольная Кремлю прокуратура Белогорского района Крыма выявила факт незаконной рубки деревьев на территории Ущельного участкового лесничества Белогорского лесохозяйства. Было уничтожено 11 деревьев, тем самым причинен ущерб на сумму 160 тыс. рублей.