Германия: размещение ракет «Искандер» в Калининграде угрожает европейской безопасности

Решение России разместить на постоянной основе в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер» стало бы ударом по европейской безопасности, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль российскому агентству «Интерфакс» 8 марта.

«Именно поэтому мы очень внимательно наблюдаем, что происходит в Калининграде», – отметил Габриэль.

Часть ракет класса «Искандер» может поражать цели на расстоянии до 700 километров, что в случае размещения в российском полуанклаве на Балтийском море ставит под угрозу столицу Германии Берлин.

9 марта Габриэль должен посетить Россию. Среди главных тем его переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым будет также выполнение минских договоренностей.

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Сельва подтвердил 8 марта, что Россия развернула новые крылатые ракеты наземного базирования средней дальности, нарушающих «дух и намерение» соглашения о запрете таких ракет.