Крымские татары никогда не согласятся на культурную автономию – Чубаров

Любые инициативы, ниже чем национально-территориальная автономия, не будут восприняты крымскими татарами. Подобные предложения могут быть отвергнуты, а люди, выдвигающие их, подвергнутся остракизму. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя создание в аннексированном Крыму национально-культурной автономии.

«В условиях российской оккупации Эйваз Умеров – единственный местный коллаборант, который озвучил идею национально-культурной автономии, чему крымские татары сопротивлялись последние годы существования СССР,когда им пытались в разных формах навязать эту идею. Поэтому утверждения Эйваза Умерова не имеют такого отклика даже в самом крымском обществе среди крымских татар. Но хозяевам Эйваза Умерова, таким как Константину Затулину или другим, кто его опекает, конечно, такая инициатива исключительно по нраву, поскольку она позволяет им говорить о степени политических устремлений крымских татар, мол, достаточно с них и национально-культурной автономии», – сказал он.

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Российский глава госкомитета по межнациональным отношениям и депортированным гражданам подконтрольного России правительства Крыма Заур Смирнов 13 июня 2016 года сообщил, что крымские татары, проживающие в различных регионах России, намерены создать федеральную национально-культурную автономию. Он утверждал, что в Крыму национально-культурная автономия крымских татар уже действует, ее возглавил Эйваз Умеров.

В июне 2016 года ряд крымскотатарских активистов выступили с открытым обращением к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и другим высокопоставленным должностным лицам Российской Федерации. В обращении активисты высказываются против создания на территории аннексированного Крыма «крымскотатарской национально-культурной автономии».

В июле 2015 года президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости закрепить в Конституции Украины положения о национальной автономии крымских татар в Крыму. Он также призвал народных депутатов поддержать соответствующие изменения в Конституцию страны.