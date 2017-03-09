В Украине отмечают 203-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

В Украине 9 марта отмечают 203-ю годовщину со дня рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко.

По всей стране люди возлагают цветы к памятнику Кобзарю и проводят чтения стихотворений украинского поэта.

В Киевском метрополитене 9 марта проводят акцию «Читаешь Шевченко – проходишь бесплатно».

Накануне сообщалось, что ко дню рождения украинского поэта Тараса Шевченко активисты Украинского культурного центра в Крыму намерены организовать поэтический вечер.

Ранее активисты сообщили, что в подконтрольной Кремлю администрации Симферополя предупредили о «недопустимости нарушения закона» в связи с мероприятиями, которые планировали провести 9 марта у памятника Шевченко.

В Крыму возле памятника Тарасу Шевченко в Симферополе весной 2014 года активисты собирались на проукраинские антивоенные акции протеста.

Тарас Шевченко, украинский поэт, писатель и художник, общественный и политический деятель, родился 9 марта 1814 года. Он также стал одним из символов Украины, и день рождения Тараса Шевченко украинцы чтят как неформальный праздник. Существуют и предложения сделать этот день выходным, отменив взамен выходной 8 марта, Международный день борьбы за права женщин и международный мир.