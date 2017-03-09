В Международном суде завершаются слушания по делу Украины против России

В Международном суде в Гааге 9 марта завершаются слушания по делу Украины против России. В четверг слово предоставили российской стороне.

Украина судится в Международном суде, высшем судебном органе в системе ООН, против России, обвиняя ее в нарушении двух международных конвенций – Конвенции о борьбе по финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В ходе нынешних четырехдневных слушаний, начавшихся в понедельник, 6 марта, рассматриваются только меры, о которых просит Украина на время рассмотрения ее иска против России, который, по словам экспертов, может вообще длиться годами. Украина просит суд обязать Россию, в частности, прекратить поддержку финансированием, поставками оружия, оборудования и обучением групп, участвующих в террористических актах против мирного населения в Украине, а также прекратить преследование и ограничение прав крымских татар и украинцев в Крыму.

В предыдущие два дня украинская сторона изложила свои аргументы в поддержку иска и просьбы о мерах, российская сторона выступила с возражениями, которые заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль назвала манипуляциями и искажениями.