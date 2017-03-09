В Крыму завели дело на сотрудницу российской полиции, сбившую насмерть велосипедистку

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы российской полиции, которую подозревают в совершении наезда на 17-летнюю велосипедистку, которая погибла на месте ДТП.

Как сообщает 9 марта пресс-служба управления Следственного комитета России по Крыму, сотрудницу полиции подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«По данным следствия, 7 марта 2017 года сотрудница полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной, двигалась по автодороге «Азовское-Нижнегорский» в направлении от п. Азовское Джанкойского района, нарушая скоростной режим, совершила наезд на 18-летнюю девушку, передвигавшуюся на велосипеде в том же направлении движения. В результате чего потерпевшей были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия», – говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».