Бывшего крымского прокурора, подозреваемого в госизмене, объявили в розыск – прокуратура АРК

Бывшего прокурора Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере, подозреваемого в государственной измене, объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым.

«С целью установления местонахождения подозреваемого следователями прокуратуры Автономной Республики Крым он объявлен в розыск», – говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что в данный момент решается вопрос о получении разрешения на задержание бывшего прокурора с целью его доставки в суд и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее стало известно, что по результатам проведенного предварительного расследования бывшему прокурору Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере сообщено о подозрении по факту государственной измены по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины.