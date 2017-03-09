Москва признает решение Международного суда по иску Украины против России – Песков

Россия является участником рассмотрения в Международном суде иска Киева против Москвы и, соответственно, признает его решения, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российская сторона является участником этого рассмотрения. То есть если бы Россия не признавала бы решение суда, то, соответственно, она не была бы участником этого рассмотрения», – сказал Песков, сообщает Интерфакс-Украина.

16 января 2017 Украина подала иск в Международный суд для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в результате ее агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина также просит суд в Гааге применить временные меры к России на время рассмотрения дела. Среди них - добиться от Москвы немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, прибегающих к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не совершали подобных актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности , остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.