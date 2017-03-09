Париж не признает Крым частью России – глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что его страна не признает аннексию Крыма Россией. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павел Климкин в Париже, которая транслировалась в эфире телеканала «112 Украина».

«Франция не признает сейчас и не признает аннексию Крыма. Франция будет и в дальнейшем совместно с Германией прилагать все необходимые усилия в нормандском формате для того, чтобы установить мир, и, чтобы залечить эти болезненные раны войны», – подчеркнул Эро.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».