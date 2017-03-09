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Новости

В Крыму с 1 июня будут штрафовать за наем водителей с украинскими правами – СМИ

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Крымские автовладельцы, которые работают по найму и используют водительские удостоверения украинского образца, должны обменять свои водительские права на российские до 1 июня 2017 года. Об этом рассказал начальник российского ГИБДД МВД по Крыму Анатолий Борисенко, сообщают РИА Новости Крым.

«Для тех водителей, которые работают по найму, с 1 июня наступает жесткая ответственность. За не поменянное удостоверение иностранного образца будут большие штрафы. Причем санкции будут касаться тех организаций, которые предоставляют работу таким водителям», – рассказал Борисенко.

Он также отметил, что на данный момент обмен старых водительских удостоверений в Крыму осуществляется бесплатно и без сдачи экзаменов.

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