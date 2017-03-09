Климкин: Украина докажет нарушения России в Международном суде

Украина в Международном суде в Гааге докажет, что Россия нарушает международные конвенции, в частности, конвенцию о противодействии финансированию терроризма и конвенцию о запрете расовой дискриминации, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы на этой неделе начали слушания в Международном суде ООН, и мы докажем, что Россия фундаментально нарушает конвенции, которые устанавливают правила международного мира», – сказал Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эро в четверг в Париже, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того глава МИД Украины подчеркнул важность непризнания мировым сообществом присоединения Крыма к России.

«Никаких компромиссов в вопросе временной оккупации Крыма. Она никогда не будет признана нашими партнерами и друзьями. Это позиция всех цивилизованных

государств, и всех, кто разбирается в международных правилах и ценностях», – заявил Климкин.

Ранее на пресс-конференции 9 марта министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что Париж не признает Крым частью России.